В Коми в соцсетях появилось видео, где 15 трубоукладчиков разом рухнули в траншею

В соцсетях гуляет видео аварии, где упали в траншею сразу 15 трубоукладчиков. Авторы ролика утверждают, что инцидент случился в Республике Коми. В комментариях под постами пишут, что видео снято в Вуктыльском районе.

На ролике видно, как одна из машин спецтехники начала наклонятся под тяжестью трубы и вслед за собой потащила остальные. В итоге в яму упали 15 трубоукладчиков. Трубу, в итоге, уложить в траншею удалось, правда, не совсем привычным способом. Как пишут в Сети, ни один из рабочих не пострадал, так как все сотрудники были на обеде.