В Коми в соцсетях появилось видео, где 15 трубоукладчиков разом рухнули в траншею
- 13:05 21 июля
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- Инесса Богатая
В соцсетях гуляет видео аварии, где упали в траншею сразу 15 трубоукладчиков. Авторы ролика утверждают, что инцидент случился в Республике Коми. В комментариях под постами пишут, что видео снято в Вуктыльском районе.
На ролике видно, как одна из машин спецтехники начала наклонятся под тяжестью трубы и вслед за собой потащила остальные. В итоге в яму упали 15 трубоукладчиков. Трубу, в итоге, уложить в траншею удалось, правда, не совсем привычным способом. Как пишут в Сети, ни один из рабочих не пострадал, так как все сотрудники были на обеде.
Информация из сети не подтверждена.
Журналист издания “Про Город Сыктывкар” связывался с Вуктыльским линейным производственным управлением магистральных газопроводов: в компании о произошедшей аварии ничего не знают.
Подробности уточняются.
Видео момента падения техники в траншею, смотрите в нашем Telegram-канале.
Напомним, в Коми 1 июля в Усинске произошел крупный нефтеразлив. На сегодня последствия аварии все еще ликвидируют.
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