В Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею: появились подробности

В Вуктыльском муниципальном округе Республики Коми произошла авария, где около 15 трубоукладчиков упали в траншею. Видео момента падения техники распространилось в Сети: на нем видно, как одна машина начала наклонятся под тяжестью трубы и потащила за собой остальные гусеничные тракторы. Глава городского округа Выктыл Гульнара Идрисова подтвердила, что происшествие случилось на территории муниципалитета.

Администрация Вуктыльского округа прокомментировала ситуацию журналисту издания “Про Город Сыктывкар”: