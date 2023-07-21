В Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею: появились подробности
- 14:40 21 июля
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- Инесса Богатая
В Вуктыльском муниципальном округе Республики Коми произошла авария, где около 15 трубоукладчиков упали в траншею. Видео момента падения техники распространилось в Сети: на нем видно, как одна машина начала наклонятся под тяжестью трубы и потащила за собой остальные гусеничные тракторы. Глава городского округа Выктыл Гульнара Идрисова подтвердила, что происшествие случилось на территории муниципалитета.
Администрация Вуктыльского округа прокомментировала ситуацию журналисту издания “Про Город Сыктывкар”:
“Инцидент произошел с трубоукладчиками у подрядной организации. Пострадавших нет. Уже все восстановлено. Из-за сильного ливня накануне произошла просадка грунта. Часть экскаваторов съехала, потом самостоятельно выехала из траншеи”, — отметила Гульнара Идрисова.
В комментариях под постами про аварию начали писать, что инцидент случился 14 июля.
Видео момента падения техники в траншею, смотрите в нашем Telegram-канале.
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