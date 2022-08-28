В Коми насмерть сбили женщину

28 августа под Ухтой случилась смертельная авария. Она унесла жизнь женщины. Об этом сообщает информационная программа “День”.

По сообщениям источника, ДТП случилось около 12.00 возле газовой автозаправки у дороги Ухта — Дальний. Водитель 1953 года за рулем “Хендэ” наехал на пешехода. От удара женщина, которая попала под колеса, умерла на месте. Подробности уточняются.