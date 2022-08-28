В Коми погибла водитель Great Wall, а семилетняя девочка получила травмы

27 августа в Усть-Цилемском районе произошла страшная трагедия. На дороге опрокинулась иномарка, в которой погибла водитель и пострадала семилетняя девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Известно, что авария случилась в 19.40. 49-летняя женщина за рулем Great Wall ехала со стороны Ижмы, направляясь к Усть-Цильме. На 181 километре дороги Ираель-Ижма-Усть-Цильма женщина не справилась с управлением автомобилем и машина опрокинулась прямо на проезжей части.