В Коми погибла водитель Great Wall, а семилетняя девочка получила травмы

27 августа в Усть-Цилемском районе произошла страшная трагедия. На дороге опрокинулась иномарка, в которой погибла водитель и пострадала семилетняя девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Известно, что авария случилась в 19.40. 49-летняя женщина за рулем Great Wall ехала со стороны Ижмы, направляясь к Усть-Цильме. На 181 километре дороги Ираель-Ижма-Усть-Цильма женщина не справилась с управлением автомобилем и машина опрокинулась прямо на проезжей части.
Водитель скончалась на месте. В момент аварии она не была пристегнута ремнями безопасности. 7-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины. От серьезных травм ее спасло детское удерживающее устройство.