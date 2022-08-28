В Коми насмерть разбился молодой водитель "пятнашки"

В Сыктывдинском районе случилось страшное ДТП, которое закончилось гибелью человека. Об этом со ссылкой на ГИБДД региона сообщает "Комиинформ".

По информации Госавтоинспекции, это произошло в 5.30. Предварительно, 20-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 ехал по подъезду к деревне Сотчемвыв. На 8 километре дороги он вдруг потерял управление авто и съехал в кювет, где врезался в дерево.