В Коми водитель фуры «потерял» 400 литров топлива и парализовал заправку (фото)

13 февраля в Прилузском районе Коми произошел весьма неприятный инцидент. На бензоколонке встала фура, из которой вылилось порядка 400 литров топлива. Об этом сообщает БНК.

Все случилось в селе Летка в районе 19.03. Фура повредила бензобак, когда выезжала с АЗС, после чего из него вылилось около 400 литров топлива. Об этом вскоре сообщили спасателям и на место выехали пожарные и полицейские. Место разлива топлива залили пеной, а заправку пришлось временно закрыть и обесточить. На время работ выставили оцепление.

Последствия ликвидировали примерно за два с половиной часа и в 21.18 заправка уже снова работала.

Напомним также, еще один жесткий инцидент недавно произошел в Усинске. Пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна.

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