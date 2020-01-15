Появилось видео, как горожане переворачивали «Газель» после ДТП в Сыктывкаре

14 января в столице Коми произошла авария: на дороге столкнулись «БМВ» и «Газель», которая от удара перевернулась на бок. Все закончилось без жертв или травм, а на следующий день в редакцию портала PG11.ru прислали ролик, как горожан помогали перевернуть машину обратно.

В ролике фургон сначала прицепили тросом за бок к грузовику, но «старший брат» не сумел помочь: авто упало и проскребло полметра по земле. Тогда люди откуда-то откопали трактор с ковшом, который им же поднял машину обратно на колеса под аплодисменты и радостные выкрики окружающих.

Напомним, авария случилась 14 января в 10.35 в районе дома №84 по Сысольскому шоссе. Грузовая «Газель» выезжала с прилегающей территории и не пропустила BMW. В результате иномарка влетела в автомобиль, от чего тот опрокинулся на бок. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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