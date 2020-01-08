В России запретили парковать во дворах такси и грузовики

С 1 января в 2020 года вступил в силу приказ Минтранса, который запрещает парковаться перевозчикам во дворах жилых домов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно новым требованиям, парковки должны быть освещены, оборудованы дорожными знаками и разметкой, соответствовать требованиям к дорожному покрытию. При этом создание подобных парковок на территории жилых домов не допустимо. Вот только наказания за это пока не придумали:

- Вопросы дальнейшего применения данной нормы, в том числе введения административной ответственности за ее нарушение, будут рассмотрены в рамках проводимой сейчас работы по формированию новой модели правового регулирования и нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в Минтрансе.

Напомним, что в 2020 году в силу вступил ряд новых законов. О самых интересных портал PG11.ru поговорил со специалистами. Полный список законов, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, смотрите по ссылке.

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