Зумеры из Коми полюбили уникальные номера телефонов

Запоминающиеся номера по-прежнему востребованы у россиян, в том числе и у жителей Коми, а активнее всего услуга набирает популярность среди молодёжи до 25 лет. Такой тренд обнаружили аналитики МегаФона, изучив статистику продаж красивых номеров за прошлый год.



В 2025 году зумеры стали покупать номера с простыми и символичными комбинациями цифр на 11% чаще. Вторую и третью строчку по росту динамики приобретения услуги занимает старшее поколение — абоненты 45-54 лет и 55-64 лет соответственно.

А вот миллениалы в возрасте от 35 до 44 лет составляют «ядро» пользователей — как и годом ранее, на них пришлось более трети владельцев красивых номеров (38%). Следом идут клиенты 45-54 лет (22%) и молодёжь 25-34 лет (15%).