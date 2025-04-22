Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ будет проверять всех и каждого на наличие всего одной вещи

В России грядут значительные изменения в правилах дорожного движения, направленные на усиление безопасности детей в автомобилях. Штрафы за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров значительно вырастут. Правительство уже одобрило законопроект, который внесет поправки в статью 12.23 КоАП РФ. Согласно новым нормам, за отсутствие детского кресла водителям придется заплатить 5 тысяч рублей вместо нынешних 3 тысяч. Особое внимание уделено такси и юридическим лицам: штрафы для них могут достигнуть 50 и 200 тысяч рублей соответственно. Кроме того, отменяется возможность оплаты штрафа со скидкой в первые 20 дней.

Причиной ужесточения мер стала неутешительная статистика: в 2023 году было зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без специальных удерживающих устройств, что на 150 тысяч больше, чем в 2020 году. Несмотря на активную профилактическую работу, многие водители продолжают пренебрегать безопасностью юных пассажиров.