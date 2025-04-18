Выпишут нехилый штраф, и ахнуть не успеете: в ГАИ придумали ловушку для владельцев старых авто

Да, вы совершенно правы, отмена обязательного техосмотра привела к росту числа ДТП, связанных с техническими неисправностями автомобилей, особенно старше 10 лет. Вот основные моменты, которые стоит учитывать водителям в России:

Рост аварийности: Количество ДТП из-за технических неисправностей значительно увеличилось, что вызывает обеспокоенность у ГИБДД.

Количество ДТП из-за технических неисправностей значительно увеличилось, что вызывает обеспокоенность у ГИБДД. Частые неисправности: Основные проблемы, выявляемые инспекторами, включают изношенные тормоза, неработающие фары и проблемы с рулевым управлением.

Основные проблемы, выявляемые инспекторами, включают изношенные тормоза, неработающие фары и проблемы с рулевым управлением. Последствия: При обнаружении серьёзных неисправностей автомобиль может быть эвакуирован, а водителю запрещено дальнейшее движение. Игнорирование запрета может привести к лишению прав.

При обнаружении серьёзных неисправностей автомобиль может быть эвакуирован, а водителю запрещено дальнейшее движение. Игнорирование запрета может привести к лишению прав. Номерные знаки: Состояние номерных знаков также под пристальным вниманием. Грязные или поврежденные номера могут стать причиной штрафа или предупреждения.

Состояние номерных знаков также под пристальным вниманием. Грязные или поврежденные номера могут стать причиной штрафа или предупреждения. Рекомендации: Водителям рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание своих автомобилей, чтобы избежать аварий и административных санкций.

В целом, ответственность за техническое состояние автомобиля теперь полностью лежит на водителе. Регулярное обслуживание и внимание к состоянию машины – это не только вопрос безопасности, но и способ избежать проблем с законом, сообщает источник.