Выпишут нехилый штраф, и ахнуть не успеете: в ГАИ придумали ловушку для владельцев старых авто
- 03:07 18 апреля
- Денис Косяков
Да, вы совершенно правы, отмена обязательного техосмотра привела к росту числа ДТП, связанных с техническими неисправностями автомобилей, особенно старше 10 лет. Вот основные моменты, которые стоит учитывать водителям в России:
- Рост аварийности: Количество ДТП из-за технических неисправностей значительно увеличилось, что вызывает обеспокоенность у ГИБДД.
- Частые неисправности: Основные проблемы, выявляемые инспекторами, включают изношенные тормоза, неработающие фары и проблемы с рулевым управлением.
- Последствия: При обнаружении серьёзных неисправностей автомобиль может быть эвакуирован, а водителю запрещено дальнейшее движение. Игнорирование запрета может привести к лишению прав.
- Номерные знаки: Состояние номерных знаков также под пристальным вниманием. Грязные или поврежденные номера могут стать причиной штрафа или предупреждения.
- Рекомендации: Водителям рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание своих автомобилей, чтобы избежать аварий и административных санкций.
В целом, ответственность за техническое состояние автомобиля теперь полностью лежит на водителе. Регулярное обслуживание и внимание к состоянию машины – это не только вопрос безопасности, но и способ избежать проблем с законом, сообщает источник.
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