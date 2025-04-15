Всего 2 компонента — и кухонные шкафчики сияют: липкий жир удалится проще, чем пыль
- 18:03 15 апреля
- Инга Межевикина
Даже у самых чистоплотных хозяек кухонная мебель со временем покрывается неприятным слоем жира, который не поддается обычной жидкости для мытья посуды.
В таких случаях требуется более мощное средство. Эксперт в области уборки, Марина Жукова, поделилась рецептом эффективного очистителя для кухонных шкафов.
Какие компоненты понадобятся для создания чистящего средства?
Чтобы избавиться от липкого жира и других загрязнений, используйте комбинацию яблочного уксуса и кондиционера для стирки белья. Эти ингредиенты не только очищают мебель, но и дезинфицируют ее, а также наполняют кухню свежим ароматом. Просто смешайте 200 мл уксуса с 100 мл кондиционера.
Как правильно применять чистящее средство?
Нанесите неразбавленную смесь на загрязненные поверхности, подождите около 10 минут, а затем тщательно смойте водой. Рекомендуется использовать тряпки из вискозы или микроволокна. Кондиционер образует защитную пленку на шкафах, которая предотвращает быстрое повторное загрязнение, пишет источник.
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