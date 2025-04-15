Всего 2 компонента — и кухонные шкафчики сияют: липкий жир удалится проще, чем пыль

Даже у самых чистоплотных хозяек кухонная мебель со временем покрывается неприятным слоем жира, который не поддается обычной жидкости для мытья посуды.

В таких случаях требуется более мощное средство. Эксперт в области уборки, Марина Жукова, поделилась рецептом эффективного очистителя для кухонных шкафов.