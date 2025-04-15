Ученые назвали самое полезное мясо: в 100 раз полезнее курятины, говядины и вкуснее индейки

Однако стоит учитывать, что разные виды мяса обладают разной пищевой ценностью, и объём потребления также имеет значение.

Избыточное потребление красного мяса, особенно жирных видов, таких как свинина, может способствовать увеличению концентрации «плохого» холестерина в крови. Это, в свою очередь, повышает вероятность развития атеросклероза – патологии, при которой на стенках артерий формируются холестериновые отложения, затрудняющие нормальный кровоток. Кроме того, продукты животного происхождения могут вызывать дисбаланс в микрофлоре кишечника и оказывать негативное воздействие на состояние сосудов.

Какие сорта мяса наиболее благоприятны для здоровья?

Нет необходимости полностью отказываться от мяса, но важно выбирать более лёгкие и хорошо усваиваемые варианты.

Крольчатина. Этот вид мяса по праву считается диетическим и лидирует по полезным свойствам. Крольчатина содержит небольшое количество жира и холестерина, при этом богата протеином, железом и витаминами. Диетологи рекомендуют её людям с чувствительным пищеварением и тем, кто следит за весом.

Курица и индейка. Белое мясо птицы легко переваривается и усваивается организмом. Тем не менее, даже в этом случае необходимо придерживаться умеренности. Курица и индейка содержат меньше жира, чем свинина или говядина, особенно индейка. Витамин B3 и селен, присутствующие в мясе птицы, способствуют укреплению иммунитета и поддержанию здоровья сосудов.

Баранина. Баранина – отличный источник белка и креатина, вещества, играющего ключевую роль в поддержании мышечной силы и выносливости. При выборе баранины следует отдавать предпочтение постным частям и не злоупотреблять количеством.

Какое количество мяса считается умеренным?

Специалисты рекомендуют употреблять не более 350–500 граммов мяса в течение недели. При этом важно комбинировать животные и растительные источники белка, включая в рацион бобовые, орехи и злаки.

В заключение

Мясо может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье. Всё зависит от вашего выбора и объёма потребляемого мяса. Старайтесь выбирать лёгкие и нежирные сорта, не забывайте о включении в рацион овощей и круп. В этом случае ваше питание будет сбалансированным и полезным для здоровья, пишет ko44.ru.

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