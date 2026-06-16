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В Республике Коми 16 июня ожидается дождливая погода с грозами

В Республике Коми 16 июня ожидается дождливая погода с грозами Фото "Про Город"

Во вторник теплее всего будет в Усинске, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Об этом сообщает ЦГМС. 

Сыктывкар: ночью +14…+16, днём +23…+25. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, порывистый.

Ухта: ночью +15…+17, днём +22…+24. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, порывистый.

Печора: ночью +16…+18, днём +25…+27. Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, порывистый.

Воркута: ночью +8…+10, днём +20…+22. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный.

Усинск: ночью +18…+20, днём +27…+29. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, порывистый.

Инта: ночью +11…+13, днём +22…+24. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, порывистый.

Усть-Цильма: ночью +16…+18, днём +25…+27. Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

Вуктыл: ночью +15…+17, днём +22…+24. Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный.

Троицко-Печорск: ночью +15…+17, днём +21…+23. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, порывистый.

Объячево: ночью +14…+16, днём +21…+23. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, умеренный, порывистый.

Напомним, ранее сообщалось,  что прокурор Коми проверил систему видеонаблюдения на ЕГЭ в сыктывкарской школе.

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