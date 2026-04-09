В Коми из‑за неубранного снега скорая не смогла подъехать к пациентке

Фото "Про Город"

Власти Воркуты проводят разбирательство по сообщению, появившемуся в интернете и касающемуся недоступности подъезда для медавтомобиля к дому местной жительницы.

Инцидент предположительно произошёл из-за неубранного снега во дворе, что помешало спецтранспорту добраться до здания.

По предварительным данным, медицинским работникам пришлось доставлять пожилую пациентку на руках до кареты неотложной помощи. Данный факт стал поводом для открытия прокуратурой города проверочных мероприятий по поручению республиканского ведомства.

В рамках начатой проверки надзорное ведомство оценит деятельность управляющей компании, ответственной за содержание придомовой территории, на предмет соблюдения законодательных норм. По результатам расследования будет принято решение о необходимости принятия соответствующих мер реагирования.

