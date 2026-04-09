Север Коми накроют сильне метели и снегопады

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявлено для жителей Воркутинского и Интинского районов. Ожидаются снег, метель и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

По данным синоптиков, в период с 06:00 до 18:00 10 апреля на территории Воркутинского района прогнозируется интенсивный снегопад, способный принести 6 милимметров осадков и более. Юго-западный, западный ветер усилится до 9-14 м/с, с порывами до 20 м/с, а метель существенно ухудшит видимость, до 500 метров. В Интинском районе также ожидается усиление юго-западного, западного ветра, достигающего 6-11 м/с, причём порывы могут достигать 15-18 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует гражданам принять превентивные меры:

Советуется воздержаться от туристических вылазок, посещения лесных зон и водоёмов, а также от участия в любых массовых мероприятиях.

Учитывая вероятность перебоев с электроснабжением, рекомендуется подготовиться к возможным отключениям электричества.

Проведите разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения в условиях непогоды.

Путешествия на дальние расстояния в условиях сильной метели сопряжены с риском. Если поездка неизбежна, перед выездом проверьте уровень заряда мобильного телефона, будьте предельно внимательны на дорогах, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим.

В случае поломки автомобиля или критического снижения видимости остановитесь на обочине, включите аварийную сигнализацию. Оставьте двигатель работать, приоткрыв окно для вентиляции и исключения риска отравления угарным газом.

Не паркуйте автомобили на проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники и движению экстренных служб.

Находясь вне дома, обходите стороной рекламные конструкции, ветхие постройки и здания с ненадёжными кровлями.

Напоминаем, что при любой чрезвычайной ситуации следует незамедлительно набирать единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 с любого стационарного или мобильного устройства.

