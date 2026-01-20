В Коми возбудили уголовное дело из-за исчезновения 14-летней школьницы

Согласно информации, предоставленной официальными источниками, 19 января текущего года в правоохранительные органы поступило заявление о том, что четырнадцатилетняя жительница Инты не вернулась домой после окончания учебных занятий. К поискам пропавшей присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Девочка пропала в Инте. Следственный комитет по региону инициировал уголовное расследование.

Следователи Следственного комитета РФ по Республике Коми, рассматривая различные версии исчезновения, в том числе и криминальные, возбудили уголовное дело по статье 105.

В рамках данного уголовного производства организован широкий комплекс оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, направленных на установление текущего местонахождения пропавшей. Ведутся активные следственные действия и процессуальные процедуры для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего события.

