Житель Коми передал правоохранителям оружие, обнаруженное в тундре

Во время рыбалки в окрестностях Воркуты мужчина совершил неожиданную находку. Он заметил среди бескрайних просторов подозрительный сверток, в котором оказались два пистолета и ствол охотничьего ружья. Обнаруженные предметы он незамедлительно доставил в отделение Росгвардии.

9 ноября 2025 года воркутинец, возвращавшийся с рыбалки, обратил внимание на дым от костра в тундре. Подъехав к источнику, он обнаружил оставленный без присмотра пакет. При осмотре содержимого выяснилось, что внутри находятся травматический и сигнальный пистолеты, а рядом расположен ствол от двуствольного охотничьего ружья. Поблизости никого не было. Об этом сообщили в Росгвардии Коми.