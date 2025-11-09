Житель Коми передал правоохранителям оружие, обнаруженное в тундре
- 11:45 9 ноября
- Настя Соловьёва
Во время рыбалки в окрестностях Воркуты мужчина совершил неожиданную находку. Он заметил среди бескрайних просторов подозрительный сверток, в котором оказались два пистолета и ствол охотничьего ружья. Обнаруженные предметы он незамедлительно доставил в отделение Росгвардии.
9 ноября 2025 года воркутинец, возвращавшийся с рыбалки, обратил внимание на дым от костра в тундре. Подъехав к источнику, он обнаружил оставленный без присмотра пакет. При осмотре содержимого выяснилось, что внутри находятся травматический и сигнальный пистолеты, а рядом расположен ствол от двуствольного охотничьего ружья. Поблизости никого не было. Об этом сообщили в Росгвардии Коми.
Проявив сознательность, горожанин забрал находку с собой. По приезде в Воркуту он сразу направился в отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми, где составил заявление о передаче оружия. Сотрудники ведомства приняли от гражданина все предметы и начали работу по установлению их происхождения.
Согласно законодательным нормам, мужчина получит денежную компенсацию за сданные изделия. Добровольная передача оружия освобождает от правовой ответственности за его хранение. В настоящее время специалисты проводят необходимые экспертизы и выясняют, как огнестрелы оказались в безлюдной местности.
