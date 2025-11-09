Логотип новостного портала Прогород
В Коми молодой водитель спровоцировал аварию, пострадал ребенок

В Коми молодой водитель спровоцировал аварию, пострадал ребенокФото Госавтоинспекции Коми

На проспекте Ленина в Ухте столкнулись два автомобиля, в результате чего травмы получили двое. Причиной инцидента стал неправильный маневр молодого человека 2006 года рождения за рулем Skoda. Нарушение правил произошло на регулируемом перекрестке.

8 ноября в 12:40 на проспекте Ленина напротив дома №65 водитель Skoda Octavia, выезжая с улицы Куратова в сторону проспекта Космонавтов, начал поворот налево. Несмотря на разрешающий сигнал светофора, он не предоставил преимущество проезда встречному Hyundai Solaris, что привело к аварии. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

В салоне Hyundai находилась девочка 2015 года рождения, у которой медики диагностировали ушиб колена. Также повреждения получила пассажирка Skoda 2006-го года. У нее зафиксировали травму головы. Обеим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия, и необходимости отправлять их в больницу не возникло. Важно отметить, что пострадавшие во время движения были пристегнуты штатными ремнями безопасности.

Как установили сотрудники дорожной полиции, молодой человек, управлявший Skoda, получил водительское удостоверение только в июне 2025 года. Его опыт вождения на момент аварии составлял всего несколько месяцев.

В настоящее время по данному случаю ведется административное расследование. Виновного привлекут к ответственности за создание аварийной обстановки и нарушение ПДД.

