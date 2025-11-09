В Коми молодой водитель спровоцировал аварию, пострадал ребенок

На проспекте Ленина в Ухте столкнулись два автомобиля, в результате чего травмы получили двое. Причиной инцидента стал неправильный маневр молодого человека 2006 года рождения за рулем Skoda. Нарушение правил произошло на регулируемом перекрестке.

8 ноября в 12:40 на проспекте Ленина напротив дома №65 водитель Skoda Octavia, выезжая с улицы Куратова в сторону проспекта Космонавтов, начал поворот налево. Несмотря на разрешающий сигнал светофора, он не предоставил преимущество проезда встречному Hyundai Solaris, что привело к аварии. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.