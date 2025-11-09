Стоимость квартир с улучшенной планировкой в новостройках Коми резко возросла

Цены на метр площади в только что построенных домах региона почти достигли планки в 125 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что самая заметная тенденция проявилась в сегменте жилья с современными планировками, тогда как спрос на стандартные “хрущевки” снизился.

Согласно отчету Росстата, в период с июля по сентябрь 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра в новых ЖК Республики Коми составила 124 377 рублей. Прирост за этот период достиг 6818 рублей. На рынке наметился четкий раскол: сегмент типовых панельных домов продемонстрировал снижение на 3708 рублей, а вот предложения, позиционируемые как жилье с улучшенной отделкой и планировкой, взлетели в цене на 7492 рубля. Об этом сообщает БНК.