Стоимость квартир с улучшенной планировкой в новостройках Коми резко возросла

Стоимость квартир с улучшенной планировкой в новостройках Коми резко возрослаФото из архива редакции

Цены на метр площади в только что построенных домах региона почти достигли планки в 125 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что самая заметная тенденция проявилась в сегменте жилья с современными планировками, тогда как спрос на стандартные “хрущевки” снизился.

Согласно отчету Росстата, в период с июля по сентябрь 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра в новых ЖК Республики Коми составила 124 377 рублей. Прирост за этот период достиг 6818 рублей. На рынке наметился четкий раскол: сегмент типовых панельных домов продемонстрировал снижение на 3708 рублей, а вот предложения, позиционируемые как жилье с улучшенной отделкой и планировкой, взлетели в цене на 7492 рубля. Об этом сообщает БНК.

На рынке вторичного жилья общая динамика оказалась более сдержанной. Сводный показатель увеличился лишь на 315 рублей. При этом квартиры, относящиеся к категории качественных, стали дороже на 586 рублей. Одновременно с этим наблюдалось небольшое снижение стоимости на недвижимость низкого потребительского уровня (на 169 рублей) и стандартную (на 72 рубля).

Похожая картина зафиксирована в Сыктывкаре, который является крупнейшей площадкой для строительства и операций с недвижимостью в регионе. Аналитики полагают, что это отражает изменение предпочтений покупателей, которые все чаще отдают приоритет комфорту, несмотря на более высокую цену.

Информация от Комистата указывает, что средний доход жителя региона после уплаты налогов составляет 82,2 тысячи рублей в месяц. Теперь за метр в современной новостройке просят сумму, эквивалентную полутора таким заработкам. Увеличивающийся разрыв между доходами и стоимостью жилья способен оказать серьезное влияние на покупательскую активность и заставить девелоперов пересматривать свои стратегии уже в обозримом будущем.

