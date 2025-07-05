В Коми вернется фестиваль воздухоплавания "Живой воздух"

В программе мероприятия заявлены полеты на воздушных шарах, а также аэролифты, позволяющие подняться в небо. Кроме того, впервые в северной части России состоится винный фестиваль, а также будет организована ярмарка, где можно будет приобрести деликатесы со всей страны, как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Коми.

Мероприятие пройдет с 16 по 20 июля в селе Ыб на территории Финно-угорского этнопарка.

Серия ярких событий в Республике Коми в 2025 году продолжается. Июль насыщен фестивалями и праздниками, каждый день отмечен своим мероприятием. От знаменитого ижемского "Луда" и усть-цилемской "Горки" до главного регионального события под открытым небом – фестиваля "Живой воздух", месяц обещает быть очень насыщенным.

После перерыва в пять лет, вызванного пандемией, фестиваль возобновляется. Последний раз он проводился в 2019 году. В 2025 году временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми, Ростислав Гольдштейн, поручил правительству региона вернуть в событийный календарь фестивали "ШаньгаФест", "Живой воздух" и "Люди леса". "ШаньгаФест" уже успешно прошел в Сыктывкаре в июне, и теперь настала очередь "Живого воздуха".

Концепция мероприятия была значительно расширена. Помимо традиционных полетов на воздушных шарах в окрестностях села Ыб на высоте до 1 000 метров, гостей фестиваля ждут "аэролифты" – подъемы на высоту до 40 метров на привязанных воздушных шарах.

Начиная с 18 июля, на земле развернется основная программа фестиваля. Впервые на севере России пройдет винный фестиваль, где свои вина представят ведущие винодельни страны. На "нижнем" кругу этнопарка расположатся производители сельскохозяйственной продукции со всей России, а также местные производители и мастера, предлагающие сувениры ручной работы. Развлекательные и культурные мероприятия для посетителей всех возрастов также начнутся 18 июля и продлятся до 20 июля.

В заключительный день мультифестиваля, 20 июля в 16: 00, состоится концерт известной рок-звезды. Имя хедлайнера будет объявлено в ближайшее время.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Республики Коми в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Организатором является Финно-угорский этнопарк.

"Летная программа" реализуется при участии Федерации воздухоплавания России и соберет вместе профессионалов и любителей воздухоплавания со всей страны. В Коми ожидается прибытие 10 команд пилотов из Кунгура, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.