Пассажиропоток автобусов в Коми вырос на 6,3% за пять месяцев

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Такие данные приводит Комистат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем перевезенных пассажиров также показал положительную динамику, увеличившись на 2%.

За указанный период совокупный пассажирооборот достиг 164, 9 миллиона пассажиро-километров, а число перевезенных пассажиров превысило 20, 5 миллионов. Важно отметить значительную роль микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечили 53, 6 миллиона пассажиро-километров и перевезли 8, 36 миллиона человек.

В мае 2025 года отмечено снижение показателей в сравнении с апрелем того же года. Однако, несмотря на это, в целом отрасль продолжает демонстрировать положительную динамику развития.