Пассажиропоток автобусов в Коми вырос на 6,3% за пять месяцев
- 19:15 4 июля
- Инесса Богатая
Такие данные приводит Комистат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем перевезенных пассажиров также показал положительную динамику, увеличившись на 2%.
За указанный период совокупный пассажирооборот достиг 164, 9 миллиона пассажиро-километров, а число перевезенных пассажиров превысило 20, 5 миллионов. Важно отметить значительную роль микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечили 53, 6 миллиона пассажиро-километров и перевезли 8, 36 миллиона человек.
В мае 2025 года отмечено снижение показателей в сравнении с апрелем того же года. Однако, несмотря на это, в целом отрасль продолжает демонстрировать положительную динамику развития.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Коми в среднем зарабатывают более 90 тысяч рублей. В Республике Коми самые привлекательные зарплаты исторически зафиксированы в нефтегазодобывающей индустрии – 179 995 рублей. На второй позиции по уровню доходов находятся сотрудники, работающие в области наземных перевозок и транспортировки по трубопроводам, их средний доход составляет 130 955 рублей.