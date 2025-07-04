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Пассажиропоток автобусов в Коми вырос на 6,3% за пять месяцев

Пассажиропоток автобусов в Коми вырос на 6,3% за пять месяцевФото из архива

Такие данные приводит Комистат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем перевезенных пассажиров также показал положительную динамику, увеличившись на 2%.

За указанный период совокупный пассажирооборот достиг 164, 9 миллиона пассажиро-километров, а число перевезенных пассажиров превысило 20, 5 миллионов. Важно отметить значительную роль микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечили 53, 6 миллиона пассажиро-километров и перевезли 8, 36 миллиона человек.

В мае 2025 года отмечено снижение показателей в сравнении с апрелем того же года. Однако, несмотря на это, в целом отрасль продолжает демонстрировать положительную динамику развития.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Коми в среднем зарабатывают более 90 тысяч рублей. В Республике Коми самые привлекательные зарплаты исторически зафиксированы в нефтегазодобывающей индустрии – 179 995 рублей. На второй позиции по уровню доходов находятся сотрудники, работающие в области наземных перевозок и транспортировки по трубопроводам, их средний доход составляет 130 955 рублей.

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