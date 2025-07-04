Жители Коми в среднем зарабатывают больше 90 тысяч в месяц

Это на 9, 9% превышает показатель предыдущего года.

За первые четыре месяца 2025 года средний размер оплаты труда составил 90 698 рублей, что демонстрирует увеличение на 10,9% по сравнению с аналогичным временным отрезком годом ранее.

Наиболее высокие средние зарплаты в Коми традиционно наблюдаются в отрасли добычи нефти и природного газа – 179 995 рублей. Второе место занимают работники, занятые в сфере наземного и трубопроводного транспорта, со средним заработком в 130 955 рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты, осуществляющие научные исследования и разработки, их средняя заработная плата составляет 125 938 рублей.

В то же время наименьший средний уровень оплаты труда отмечен в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса – всего 54 328 рублей.

Стоит напомнить, что в марте средняя заработная плата в Республике Коми превысила 90 тысяч рублей.