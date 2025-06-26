Житель Коми отделался штрафом за фальшивые больничные

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

В Воркуте завершилось разбирательство по уголовному делу, связанному с использованием фальшивого листка нетрудоспособности.

Воркутинский мировой судья рассмотрел дело работника АО "Воркутауголь". Он признан виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) и в пособничестве аналогичному преступлению (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Обвинение поддержано представителем прокуратуры, контролирующей соблюдение законов в угледобывающей отрасли Воркуты.

Следствие установило, что в 2023-2024 годах шахтер предоставил на работу шесть поддельных "больничных". Эти документы оформлены в медицинском учреждении города Ленинска-Кузнецкого, Кемеровской области, в то время как обвиняемый не покидал пределы Воркуты и продолжал работать в шахте. В результате этих действий работодателю нанесен ущерб в размере 68 тысяч рублей, а Фонду пенсионного и социального страхования – 152 тысячи рублей.

Кроме того, этот же работник помог своему коллеге получить аналогичные фальшивые больничные, что привело к общему ущербу в 146 тысяч рублей для работодателя и фонда.

Учитывая полное возмещение ущерба, суд назначил подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – 30 тысяч рублей.

Данное решение суда еще не вступило в силу.