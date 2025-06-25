В Коми укладывают асфальт на трассе Вогваздино – Яренск

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Под руководством временно исполняющего обязанности главы Республики Коми, на трассе Вогваздино – Яренск завершены работы по снятию старого покрытия и укладке первого слоя асфальта.

В Усть-Вымском районе идет обновление автодороги Вогваздино – Яренск, начинающейся от трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар.

Исполнителем выступает Айкинское ДРСУ, входящее в состав АО "Коми дорожная компания". Протяженность участка, подвергающегося ремонту, составляет 7, 9 километров.

Отметим, что на данный момент подрядчик выполнил фрезерование изношенного покрытия и уложил нижний слой асфальтобетонной смеси по всей длине ремонтируемого отрезка. Все работы осуществляются строго по графику, без каких-либо задержек.

Также добавим, что обновление дорожной сети проводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", предложенного Президентом России Владимиром Путиным. Главная задача национального проекта — улучшение транспортной доступности и повышение комфорта жизни граждан.

Напомним, ранее ведомство сообщало о подвижках в ремонте моста через реку Лемью.