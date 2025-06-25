Реконструкция моста через Лемью: на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск установили балки пролетных строений

Фото: пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

В Корткеросском районе активно ведутся работы по обновлению мостового сооружения через реку Лемью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

На автотрассе, соединяющей Сыктывкар и Троицко-Печорск, осуществляется масштабная перестройка моста, пролегающего через реку Лемью. Модернизация дорожной сети в регионе является приоритетной задачей, поставленной временно исполняющим обязанности главы республики Ростиславом Гольдштейном.

Согласно данным регионального ведомства, общая длина реконструируемого участка, включая сам мост, достигает 1, 1 километра. Также отметим, что на данный момент завершены работы по созданию фундаментов для всех опор, возведены железобетонные опоры, установлены шкафные стенки, смонтированы балки пролетных строений и проводятся работы по их объединению в единую конструкцию.