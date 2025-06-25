Реконструкция моста через Лемью: на трассе Сыктывкар-Троицко-Печорск установили балки пролетных строений
- 19:15 25 июня
- Инесса Богатая
В Корткеросском районе активно ведутся работы по обновлению мостового сооружения через реку Лемью.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.
На автотрассе, соединяющей Сыктывкар и Троицко-Печорск, осуществляется масштабная перестройка моста, пролегающего через реку Лемью. Модернизация дорожной сети в регионе является приоритетной задачей, поставленной временно исполняющим обязанности главы республики Ростиславом Гольдштейном.
Согласно данным регионального ведомства, общая длина реконструируемого участка, включая сам мост, достигает 1, 1 километра. Также отметим, что на данный момент завершены работы по созданию фундаментов для всех опор, возведены железобетонные опоры, установлены шкафные стенки, смонтированы балки пролетных строений и проводятся работы по их объединению в единую конструкцию.
Исполнителем работ выступает подрядная организация ООО "СтройТрансГрупп". Также добавим, что реконструкция моста реализуется в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы», рассчитанной до 2030 года и направленной на улучшение дорожной инфраструктуры региона.