В Коми живодер может отправиться в тюрьму на пять лет за убийство кошки
- 12:45 24 июня
- Инесса Богатая
В отделение полиции "Сысольский" поступило сообщение от жительницы района о проявлении жестокости к животному в общественном месте.
Об этом информирует пресс-служба МВД Республики Коми.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выявили причастность к данному преступлению 61-летнего местного жителя.
Выяснено, что вечером, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на улице издевался над кошкой, многократно ударяя её головой о стену строения и пиная ногами. Инцидент произошел на виду у прохожих, включая детей и их родителей. От полученных повреждений животное скончалось.
Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Воркуте полиция со стрельбой задержала пьяного рецидивиста за рулем.