Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми живодер может отправиться в тюрьму на пять лет за убийство кошки

В Коми живодер может отправиться в тюрьму на пять лет за убийство кошки Фото из архива

В отделение полиции "Сысольский" поступило сообщение от жительницы района о проявлении жестокости к животному в общественном месте.

Об этом информирует пресс-служба МВД Республики Коми.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выявили причастность к данному преступлению 61-летнего местного жителя.

Выяснено, что вечером, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на улице издевался над кошкой, многократно ударяя её головой о стену строения и пиная ногами. Инцидент произошел на виду у прохожих, включая детей и их родителей. От полученных повреждений животное скончалось.

Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Воркуте полиция со стрельбой задержала пьяного рецидивиста за рулем.

...

  • 0

Популярное

Последние новости