В Коми полиция со стрельбой задержала пьяного рецидивиста за рулем

По информации от пресс-службы МВД по Республике Коми, в один из выходных дней, в ночное время, экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Hyundai Veloster, ехавший по улице Ленина.

В Воркуте сотрудники полиции были вынуждены использовать табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, грубо нарушавшего правила дорожного движения.

Водитель проигнорировал законное требование полицейских остановиться и попытался скрыться, маневрируя во дворах жилых домов и создавая опасность для окружающих. Несмотря на включённые проблесковые маячки и сирену, водитель игнорировал неоднократные требования об остановке. В процессе погони его машина столкнулась со служебным автомобилем, но даже после этого он не остановился.

Изначально был произведён предупредительный выстрел вверх, затем огонь открыли по колёсам автомобиля. В результате предпринятых действий нарушитель задержан неподалёку от дома № 27 по улице Ленинградской в Воркуте.

За рулем находился 39-летний местный житель, у которого наблюдались признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Выяснилось, что в июле 2024 года этот же гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение – отказ от медицинского освидетельствования, и по решению суда лишён водительских прав на полтора года.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. Автомобиль злоумышленника эвакуирован на штрафстоянку.

Нарушитель помещён в изолятор временного содержания для административно задержанных.