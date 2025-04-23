В Коми из-за ОРВИ на карантин закрыли 35 классов
- 09:50 23 апреля
- Инесса Богатая
В период с 14 по 20 апреля в медицинские учреждения обратились 7371 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, включая 4535 несовершеннолетних.
Среди пациентов 61,5% – это дети до 14 лет, а 38,5% – взрослые. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Коми, заболеваемость уменьшилась на 1% относительно прошлой недели и не превышает эпидемиологический порог на 7,9%.
Результаты исследований, проведенных организациями, выявили у заболевших наличие вирусов гриппа типов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В, а также других респираторных вирусов, не относящихся к гриппу.
По состоянию на 18 апреля, на карантин полностью закрыли одно дошкольное учреждение, а частично – 35 классов в 25 школах и 8 групп в 8 детских садах.
Напомним, ранее сообщалось о реконструкции школы №4 в столице Коми. По информации временно исполняющего обязанности Главы региона Ростислава Гольдштейна, готовность здания составляет 93%. Открытие учебного заведения запланировано на осень текущего года.