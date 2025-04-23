В Коми из-за ОРВИ на карантин закрыли 35 классов

В период с 14 по 20 апреля в медицинские учреждения обратились 7371 человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, включая 4535 несовершеннолетних.

Среди пациентов 61,5% – это дети до 14 лет, а 38,5% – взрослые. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Коми, заболеваемость уменьшилась на 1% относительно прошлой недели и не превышает эпидемиологический порог на 7,9%.