В Коми против экс-директора тепловой компании возбудили уголовное дело
- 10:45 17 апреля
- Инесса Богатая
Бывшего руководителя организации Усинска обвиняют в присвоении или растрате с использованием служебного положения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Предварительное расследование по данному делу прекратили из-за отсутствия состава преступления в действиях обвиняемого. Однако надзорный орган по северному городу региона, рассмотрев решение следователя, отменила его и инициировала дополнительную проверку в ОМВД России "Усинский". В итоге по результатам возбудили уголовное дело.
Согласно материалам дела, в июне 2023 года, занимая должность директора, 53-летний мужчина оплатил из средств компании работы по благоустройству подъездных путей и парковочной зоны на дачном участке, принадлежащем его жене.
Уголовное дело передано в Усинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, ранее сообщалось, что компания из Кирова поставляла испорченное мясо в детскую больницу. Организацию по итогу добавили в "черный список".