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В Коми против экс-директора тепловой компании возбудили уголовное дело

В Коми против экс-директора тепловой компании возбудили уголовное дело Фото из архива

Бывшего руководителя организации Усинска обвиняют в присвоении или растрате с использованием служебного положения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Предварительное расследование по данному делу прекратили из-за отсутствия состава преступления в действиях обвиняемого. Однако надзорный орган по северному городу региона, рассмотрев решение следователя, отменила его и инициировала дополнительную проверку в ОМВД России "Усинский". В итоге по результатам возбудили уголовное дело.

Согласно материалам дела, в июне 2023 года, занимая должность директора, 53-летний мужчина оплатил из средств компании работы по благоустройству подъездных путей и парковочной зоны на дачном участке, принадлежащем его жене.

Уголовное дело передано в Усинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось, что компания из Кирова поставляла испорченное мясо в детскую больницу. Организацию по итогу добавили в "черный список".

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