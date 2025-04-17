Компания из Кирова поставила в Коми республиканскую детскую больницу испорченную говядину на сумму семь миллионов рублей

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Организация не выполнила свои обязательства по договору на поставку говядины в республиканскую больницу. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на антимонопольную службу региона. По их данным компания внесена в список неблагонадежных поставщиков сроком на два года.

Республиканская детская больница обратилась с просьбой о внесении ООО "Стимул" из Кирова в реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта на поставку замороженной говядины и печени по инициативе заказчика. Сумма контракта достигала семи миллионов рублей.

Больница заявила о неоднократных поставках продукции, не соответствующей стандартам качества, что было подтверждено экспертизой. Образцы замороженной говядины отправлены на исследования в ветеринарную лабораторию. В результате анализа выявлено превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.