Два жителя Коми украли почти 160 килограммов электропроводов: им грозит штраф

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В Прилузском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела против двух местных жителей, которым инкриминировалась кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Согласно материалам дела, в конце декабря 2024 года двое мужчин, проживающих в районе, прибыли на машине к складу производственного подразделения "Южные электрические сети". Оттуда они совершили кражу 159 килограммов проводов. Украденное злоумышленники перевезли в Кировскую область и сдали в пункт приема металлолома. Действия обвиняемых нанесли организации ущерб в размере 50 000 рублей.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, такие как совершение преступления средней тяжести впервые, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, извинения, принесенные представителю потерпевшей стороны, и полное возмещение причиненного ущерба, суд принял решение о прекращении уголовного дела. Каждому из обвиняемых назначен судебный штраф в размере 20 000 рублей.