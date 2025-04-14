В Коми выявили победителей Всероссийских соревнований по вольной борьбе
- 09:50 14 апреля
- Инесса Богатая
В спортивном комплексе "Ошпи" в Выльгорте завершился Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе.
В нем принимали участие спортсмены до 16 лет. Мероприятие посвящено призам первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Широкова. Об этом информирует пресс-служба Министерства региона.
В состязаниях приняли участие свыше ста борцов из пятнадцати субъектов Российской Федерации. На мероприятии разыграли десять комплектов наград.
Добавим, что по результатам турнира, в своих весовых категориях триумфаторами стали Тамирлан Фарзалиев, Артем Корепанов и Андрей Юркин (СШОР "Эжва", Сыктывкар). Роман Дударь (СШОР "Эжва", Сыктывкар) и Кирилл Козырь ("СШОР-2", Сыктывкар) завоевали серебряные медали.
Такде отметим, что бронзовые награды получили Клим Григорьев, Юрий Ткаченко и Михаил Петров (СШОР "Эжва", Сыктывкар), Захар Зорин, Назар Зорин ("СШОР-2", Сыктывкар), Магомед Исраилов (Усинск), Яков Худи (Инта) и Умар Нежведилов (Ухта).
Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году пройдут соревнование "Гонки на выживание" в Визинге. Мероприятие запланировано на 2 августа.