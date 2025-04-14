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В Коми выявили победителей Всероссийских соревнований по вольной борьбе

В Коми выявили победителей Всероссийских соревнований по вольной борьбеФото Минспорта РК

В спортивном комплексе "Ошпи" в Выльгорте завершился Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе.

В нем принимали участие спортсмены до 16 лет. Мероприятие посвящено призам первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Широкова. Об этом информирует пресс-служба Министерства региона.

В состязаниях приняли участие свыше ста борцов из пятнадцати субъектов Российской Федерации. На мероприятии разыграли десять комплектов наград.

Добавим, что по результатам турнира, в своих весовых категориях триумфаторами стали Тамирлан Фарзалиев, Артем Корепанов и Андрей Юркин (СШОР "Эжва", Сыктывкар). Роман Дударь (СШОР "Эжва", Сыктывкар) и Кирилл Козырь ("СШОР-2", Сыктывкар) завоевали серебряные медали.

Такде отметим, что бронзовые награды получили Клим Григорьев, Юрий Ткаченко и Михаил Петров (СШОР "Эжва", Сыктывкар), Захар Зорин, Назар Зорин ("СШОР-2", Сыктывкар), Магомед Исраилов (Усинск), Яков Худи (Инта) и Умар Нежведилов (Ухта).

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году пройдут соревнование "Гонки на выживание" в Визинге. Мероприятие запланировано на 2 августа.

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