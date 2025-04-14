В Коми выявили победителей Всероссийских соревнований по вольной борьбе

Фото Минспорта РК

В спортивном комплексе "Ошпи" в Выльгорте завершился Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе. В нем принимали участие спортсмены до 16 лет. Мероприятие посвящено призам первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Широкова. Об этом информирует пресс-служба Министерства региона.

В состязаниях приняли участие свыше ста борцов из пятнадцати субъектов Российской Федерации. На мероприятии разыграли десять комплектов наград.

Добавим, что по результатам турнира, в своих весовых категориях триумфаторами стали Тамирлан Фарзалиев, Артем Корепанов и Андрей Юркин (СШОР "Эжва", Сыктывкар). Роман Дударь (СШОР "Эжва", Сыктывкар) и Кирилл Козырь ("СШОР-2", Сыктывкар) завоевали серебряные медали.