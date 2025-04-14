Стало известно, где в этом году пройдут "Гонки на выживание" на Кубок главы Республики Коми
- 08:45 14 апреля
- Инесса Богатая
В День воздушно-десантных войск, 2 августа, планируется проведение военно-полевых состязаний.
В ходе встречи с представителями сельских администраций и инфлюенсерами Сысольского района, временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн выразил одобрение деятельности муниципалитета в сфере патриотического воспитания молодежи.
Об организации соревнований подробно рассказал Андрей Кичигин, инициатор проекта, председатель НКО "Центр оборонно-спортивной подготовки и военно-патриотического воспитания "Звезда". Он сообщил, что "Гонки на выживание" регулярно проводятся на берегу реки Большая Визинга. Там создана полоса препятствий десантно-штурмового типа.
Главная задача проекта – сохранение связи между поколениями, продвижение военно-прикладных спортивных дисциплин и пропаганда здорового образа жизни. Каждый год в Визингу для участия в соревнованиях приезжают заслуженные спортсмены со всей республики.
Ростислав Гольдштейн одобрил идею проведения 2 августа соревнований "Гонки на выживание" на Кубок главы Республики Коми.
Кроме того, глава региона положительно отреагировал на обращение Андрея Кичигина о предоставлении бульдозера для подготовки песчаной площадки под строительство крупного футбольного поля в Парке "Патриот". Заместителю Председателя Правительства Коми Эдуарду Слабикову поручено изучить этот вопрос.