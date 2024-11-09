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В Коми трагический пожар унес жизнь мужчины

В Коми трагический пожар унес жизнь мужчиныФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Печорском районе из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи произошло возгорание в квартире. Об этом информирует МЧС Коми.

7 ноября в поселке Красный Яг на улице Лесокомбинатовская, дом 23, произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1965 года рождения. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Печорского района, и оперативные действия позволили ликвидировать пожар на площади 3 квадратных метра.

В борьбе с огнем были задействованы шесть пожарных и три единицы специальной техники. По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании отопительной печи.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил эксплуатации печей, чтобы избежать подобных инцидентов. Основные меры предосторожности включают:

  • Запрещение использования печей со сквозными прогарами и трещинами.
  • Обеспечение противопожарных разделок для конструкций из горючих материалов.
  • Использование только негорючих предтопочных листов.
  • Запрет на топку с открытой дверцей и перекаливание печей.
  • Исключение разжигания дров легковоспламеняющимися жидкостями.
  • Обязательное присутствие взрослых при топке и запрет оставлять печь без присмотра.
  • Недопустимость поручения растопки детям и вывешивания белья для сушки возле печи.

Соблюдая эти рекомендации, можно существенно снизить риск возникновения пожаров и обезопасить себя и своих близких.

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