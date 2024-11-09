В Коми трагический пожар унес жизнь мужчины

В Печорском районе из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи произошло возгорание в квартире. Об этом информирует МЧС Коми.

7 ноября в поселке Красный Яг на улице Лесокомбинатовская, дом 23, произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1965 года рождения. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Печорского района, и оперативные действия позволили ликвидировать пожар на площади 3 квадратных метра.