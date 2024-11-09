В Коми трагический пожар унес жизнь мужчины
- 08:45 9 ноября
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Печорском районе из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи произошло возгорание в квартире. Об этом информирует МЧС Коми.
7 ноября в поселке Красный Яг на улице Лесокомбинатовская, дом 23, произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1965 года рождения. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Печорского района, и оперативные действия позволили ликвидировать пожар на площади 3 квадратных метра.
В борьбе с огнем были задействованы шесть пожарных и три единицы специальной техники. По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании отопительной печи.
Спасатели напоминают о важности соблюдения правил эксплуатации печей, чтобы избежать подобных инцидентов. Основные меры предосторожности включают:
- Запрещение использования печей со сквозными прогарами и трещинами.
- Обеспечение противопожарных разделок для конструкций из горючих материалов.
- Использование только негорючих предтопочных листов.
- Запрет на топку с открытой дверцей и перекаливание печей.
- Исключение разжигания дров легковоспламеняющимися жидкостями.
- Обязательное присутствие взрослых при топке и запрет оставлять печь без присмотра.
- Недопустимость поручения растопки детям и вывешивания белья для сушки возле печи.
Соблюдая эти рекомендации, можно существенно снизить риск возникновения пожаров и обезопасить себя и своих близких.