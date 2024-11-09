Синоптики сообщили подробный прогноз погоды для Республики Коми и Сыктывкара на 9 ноября
- 06:30 9 ноября
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- Анастасия Амелькина
9 ноября жители Республики Коми и Сыктывкара столкнутся с разнообразными капризами природы. Небо, покрытое облаками с редкими прояснениями, предвещает переменчивую погоду, которая потребует от всех жителей готовности к неожиданным проявлениям.
В Республике Коми, по прогнозу ЦГМС региона, ожидается чередование небольших и умеренных осадков, которые примут форму снега, мокрого снега и дождя. Северные районы испытают влияние более значительных снегопадов, что может привести к сильно выраженным снежным заносам и трудностям в движении. Особую осторожность следует соблюдать из-за возможных гололедных и изморозевых отложений на дорогах, которые добавят дискомфорта автомобилистам и пешеходам.
Ветер, западный и северо-западный, будет раздувать со скоростью 7-12 м/с, а в некоторых местах порывы достигнут 15-20 м/с, усиливая тем самым зимнее настроение бурей снежного потока. Температура воздуха покажет разнообразие: ночью ожидается от +1 до -4 градусов, при прояснениях — от -4 до -9, а днем столбик термометра поднимется до 0…+5 градусов. Но в северо-восточных районах и вокруг Воркуты поток холода будет сильнее: ночью и днем термометры покажут -8…-13°С.
Сыктывкар также пострадает от капризов природы. Здесь ночь принесет умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем интенсивность осадков спадет до небольших. Также ожидается гололёд. Поднимется западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, в порывах до 14 м/с. Температурные показатели в столице региона будут колебаться от -1 до +1 ночью и достигнут +2…+4°C днем.