В Сыктывкаре к Новому году обустроят 13 городков и каток в центре города

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В Сыктывкаре в честь Нового года обустроят 13 праздничных площадок, включая Стефановскую площадь. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, на портале госзакупок размещена заявка на создание и обслуживание новогодних городков в столице Коми, среди которых каток в сквере около Стефановской площади. Начальная цена закупки составляет 16, 6 миллиона рублей.

Организации, желающие участвовать в электронном аукционе, должны подать документы до 8 ноября. 12 ноября конкурсная комиссия выберет исполнителя, с которым будет заключен контракт. Согласно технической документации, подрядчик обязан подготовить 13 новогодних площадок в Сыктывкаре и поддерживать их до 10 марта 2025 года. В его обязанности входит создание и обслуживание новогодних городков и катка на Стефановской площади.

В задачи также входит изготовление ледяных композиций и скульптур, обустройство катка, уход за территориями, а под завершение контракта – демонтаж ледовых фигур и конструкций, деревянных элементов и ограждений. Праздничные территории появятся на Стефановской площади, в мкр. Орбита, мкр. Давпон, п. Краснозатонский, п. Верхняя Максаковка, п. Седкыркещ, мкр. Лесозавод, п. Нижний Чов, п. Верхний Чов, мкр. Сосновая поляна, мкр. Дырнос, мкр. Кочпон-Чит и мкр. Строитель.

На Стефановской площади новогодняя инсталляция должна предусматривать расположение ели высотой не менее 18 метров в центре. Ледовый городок в сквере следует разместить согласно дизайн-проекту. Проектная документация также требует, чтобы подрядчик подготовил, нашел и установил новогоднюю ель на основной площади республики. Высота ели должна составлять до 22 метров, а её декорировать будут 20 шарообразных светильников, 200 гирлянд длиной 700 метров, 50 элементов "Банты" и 269 пластиковых шаров.

Подготовка ледяных фигур требует 412 ледяных блоков. Используя эти блоки, планируется создать орнаментальные композиции, входную группу и светодиодные фигуры. Светодиодные фигурки отразят новогодние и северные мотивы, такие как "Ёлки", "Олень", "Деревья 2D", "Зайчик и Лисичка", "Медведь и Лосось", "Белка", "Утка", "Цветок". Входную группу украсят светодиодные арки "С Новым Годом! "

На Стефановской площади установят фотозону "2025" на ледяном основании. Также радовать местных жителей и гостей будет "Звёздное небо" из четырёх пергол и светодиодных сеток. Для любителей горок будут построены четыре односкатные и двускатные горки, а правила безопасности будут указаны на инфощитах. Установят 8 скамеек.