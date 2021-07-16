Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
«Я тебя кислотой оболью»: Александр «Меломан» угрожает сыктывкарцам

«Я тебя кислотой оболью»: Александр «Меломан» угрожает сыктывкарцам

16 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Я тебя кислотой оболью»: Александр «Меломан» угрожает сыктывкарцам Фото из архива PG11.ru
Он заявляет, что опозорит их на всю страну

Недавно мы писали статью о граффити на доме «Меломана», где порассуждали о том, насколько это законно и этично рисовать на многоквартирном доме свое лицо. Многие сыктывкарцы высказали свое мнение в комментариях под новостью: кто-то одобрял «Меломана», кто-то критиковал. Но какого же было удивление «критиков», когда им с угрозами написал сам «дружелюбный диджей из девяностых». 

Почему критиковать «Меломана» - опасно?

В редакцию портала PG11.ru обратились сыктывкарцы, которых возмутило отвратительное, хамское отношение Александра «Меломана», а также то, что он заявляет. «Мне пофиг на ментов, суды, прокуратуру. Они мне ничего не сделают» , - утверждает мужчина в сообщениях.

Вот это все он написал жителю орбиты Владимиру Панько, который каждый день страдает от «дискотек» Александра «Меломана». Именно Владимира сыктывкарец обещал облить кислотой, если он к нему придет.

- Я пообщался с участковым и узнал о множественных жалобах. Но у него есть справка о недееспособности, на разговоры к ним он не приходит и дверь полиции не открывает. Просто по почте шлет эти свои документы. Никто ничего с ним сделать не может, даже коллективный иск или миллион жалоб от моих соседей дома напротив ничего не дадут, так как по закону он включает музыку в разрешенные часы. Но ведь это каждый день и колонки на балконе в сторону моего дома, да ещё и фабрика звезд с Шатуновым, будь они неладны, - рассказал Владимир Панько.

Владимир ищет единомышленников, чтобы написать заявление в полицию.

Кстати, почти всем «Меломан» обещает опозорить их на всю страну.

- И вы до сих пор хотите видеть лицо этого человека в качестве украшения города? Человека, который угрожает за то, что кто-то высказался против его потрета? За один мой маленький постик, который набрал 20 просмотров в группе, мне прилетело на 40 минут голосовых сообщений с угрозами, - рассказала в своем посте «ВКонтакте» социальный журналист Лада Поздеева.

Во всех своих сообщениях «Меломан» утверждает, что ему все равно на полицию, прокуратуру и суды. Владимиру он даже заявил, что если они придут к нему, то он пошлет их на три известные буквы. 

Действительно ли нет жалоб?

Мы опросили несколько жителей Орбиты, все утверждают что у них больше нет сил терпеть дискотеки. Один из жителей Алексей Иванов (фамилия изменена) резко негативно относится и к музыке «Меломана» и к его персоне. 

А уж тем более кто ему дал разрешение рисовать свою морду на стене здания. Ладно бы он был как Витя Цой, - рассказал Алексей.

Страдают и мамы с детьми. 

Мешает и простым людям, которые просто хотят в тишине отдохнуть после работы. 

И зачастую музыка настолько громкая, что ее слышно очень далеко. 

Неужели ничего нельзя сделать?

По большей части, страдающие от «дискотек» жители Орбиты рассказывают, что их заявления просто игнорируются. Кто-то из жильцов уже отчаялся от идеи коллективного заявления, мол полиции более ценны единичные. 

 

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 8

16 июля, 17:02 Горожанин 99lvl
Сообщения похожи на описания с али экспресс))
Ответить
16 июля, 18:43 Али
Горожанин 99lvl
Сообщения похожи на описания с али экспресс))
Так это нейросетка расшифровывает войсы
Ответить
16 июля, 18:51 Так
Соберитесь и навешайте люлей этому придурку! Ещё не хватало перед психами приспосабливаться. Это что такое? Всякая тварь людям спокойно жить не даёт.
Ответить
16 июля, 21:36 Хвост
Так
Соберитесь и навешайте люлей этому придурку! Ещё не хватало перед психами приспосабливаться. Это что такое? Всякая тварь людям спокойно жить не даёт.
Жим-жим, понимаете?
Ответить
17 июля, 06:45 Андрей
Он слушает музыку в разрешенное время? Если да, то в чем проблема? Вам сделали по закону "тихий час" с 22:00 до 07:00 в будние дни, а в выходные с 22 до 9:00 и 13:00 до 15:00.Если он в этот промежуток времени не шумит, то идите со своими жалобами в лес и заявлениями можете жопу подтереть!
Ответить
17 июля, 11:58 ИМХО
Недавно в Н.Новгороде вынесли приговор по УК РФ "истязание" за то, что тамошний меломан надоедал соседям. И не важно в какое это время происходило. Он получил 2,5 года условно. Но прецедент создан.
Ответить
17 июля, 13:26 Хвост
ИМХО
Недавно в Н.Новгороде вынесли приговор по УК РФ "истязание" за то, что тамошний меломан надоедал соседям. И не важно в какое это время происходило. Он получил 2,5 года условно. Но прецедент создан.
А один конь умышленно лошадиным ржанием своим соседям досаждал. Запись у него была лошадиного ржания, он её ставил, в разрешенное вроде-бы время.
Ответить
вчера, 11:16 Ахаха!
Андрей
Он слушает музыку в разрешенное время? Если да, то в чем проблема? Вам сделали по закону "тихий час" с 22:00 до 07:00 в будние дни, а в выходные с 22 до 9:00 и 13:00 до 15:00.Если он в этот промежуток времени не шумит, то идите со своими жалобами в лес и заявлениями можете жопу подтереть!
По всей видимости - это вы жопу подтираете этому придурку, раз так рьяно за него волосы на своей жопе рвёте. Догадываемся, за какие!
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Выпил и пошел: появились подробности происшествия с тепловозом в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Актриса из Сыктывкара снимается в новом сезоне «Форта Боярд» Читать
сегодня
Подборка самых высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев Читать
16 июля
Эвакуировали за 48 часов: таинственный поселок Коми, которого нет на карте, до сих пор хранит жуткую тайну Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

сегодня
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
10 июля
Туристам Краснодарского края напомнили о 30-тысячном штрафе за отказ от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru