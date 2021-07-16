«Я тебя кислотой оболью»: Александр «Меломан» угрожает сыктывкарцам

Недавно мы писали статью о граффити на доме «Меломана», где порассуждали о том, насколько это законно и этично рисовать на многоквартирном доме свое лицо. Многие сыктывкарцы высказали свое мнение в комментариях под новостью: кто-то одобрял «Меломана», кто-то критиковал. Но какого же было удивление «критиков», когда им с угрозами написал сам «дружелюбный диджей из девяностых».

Почему критиковать «Меломана» - опасно?

В редакцию портала PG11.ru обратились сыктывкарцы, которых возмутило отвратительное, хамское отношение Александра «Меломана», а также то, что он заявляет. «Мне пофиг на ментов, суды, прокуратуру. Они мне ничего не сделают» , - утверждает мужчина в сообщениях.

Вот это все он написал жителю орбиты Владимиру Панько, который каждый день страдает от «дискотек» Александра «Меломана». Именно Владимира сыктывкарец обещал облить кислотой, если он к нему придет.

- Я пообщался с участковым и узнал о множественных жалобах. Но у него есть справка о недееспособности, на разговоры к ним он не приходит и дверь полиции не открывает. Просто по почте шлет эти свои документы. Никто ничего с ним сделать не может, даже коллективный иск или миллион жалоб от моих соседей дома напротив ничего не дадут, так как по закону он включает музыку в разрешенные часы. Но ведь это каждый день и колонки на балконе в сторону моего дома, да ещё и фабрика звезд с Шатуновым, будь они неладны, - рассказал Владимир Панько.

Владимир ищет единомышленников, чтобы написать заявление в полицию.

Кстати, почти всем «Меломан» обещает опозорить их на всю страну.

- И вы до сих пор хотите видеть лицо этого человека в качестве украшения города? Человека, который угрожает за то, что кто-то высказался против его потрета? За один мой маленький постик, который набрал 20 просмотров в группе, мне прилетело на 40 минут голосовых сообщений с угрозами, - рассказала в своем посте «ВКонтакте» социальный журналист Лада Поздеева.

Во всех своих сообщениях «Меломан» утверждает, что ему все равно на полицию, прокуратуру и суды. Владимиру он даже заявил, что если они придут к нему, то он пошлет их на три известные буквы.

Действительно ли нет жалоб?

Мы опросили несколько жителей Орбиты, все утверждают что у них больше нет сил терпеть дискотеки. Один из жителей Алексей Иванов (фамилия изменена) резко негативно относится и к музыке «Меломана» и к его персоне.

А уж тем более кто ему дал разрешение рисовать свою морду на стене здания. Ладно бы он был как Витя Цой, - рассказал Алексей.

Страдают и мамы с детьми.

Мешает и простым людям, которые просто хотят в тишине отдохнуть после работы.

И зачастую музыка настолько громкая, что ее слышно очень далеко.

Неужели ничего нельзя сделать?

По большей части, страдающие от «дискотек» жители Орбиты рассказывают, что их заявления просто игнорируются. Кто-то из жильцов уже отчаялся от идеи коллективного заявления, мол полиции более ценны единичные.