В Сыктывкаре появилось граффити с Меломаном: законно ли оно и почему такие рисунки портят облик города

Недавно в Сыктывкаре на улице Тентюковской появилось граффити с изображением известного местного жителя - Александра Агеева, более известного как «Меломан». Однако не всем такой арт-объект пришелся по душе: сыктывкарцы считают, что такое изображение портит облик города. Портал PG11.ru попытался разобраться, законно ли это граффити и имеют ли такие творения право на жизнь.

Вандализм ли это?

Граффити появилось недавно на доме №103 по улице Тентюковской, где и живет сам «диджей из девянностых».

Как заявляет Меломан и его команда, все их действия - законны. Мужчина согласовал все с управляющей компанией и собрал необходимое количество подписей с жителей этого дома: большинство выступили за такое граффити.

Впрочем, некоторые сомневаются в достоверности таких подписей. По правилам, необходимо собирать подписи с владельцев помещений, а не жильцов дома. А установить это по бланкам невозможно - на них нет никаких данных кроме ФИО и подписи.

Всего собрали 146 подписей. Это более 50 процентов проживающих.

Как сообщили в администрации Сыктывкара, подобные рисунки должны согласовываться с мэрией, с главным архитектором или управлением архитектуры, городского строительства и землепользования. Однако, как заявили в команде Меломана, ничего подобного сделано не было.

Мнение урбаниста

Дмитрий Махов поделился своим мнением об этом объекте:

- Сложно представить город без уличного искусства и граффити. В некоторых городах стрит-арт работы становятся точками притяжения и достопримечательностью. Если говорить про работу в Орбите, тут неоднозначно, так как личность Меломана спорная. Но стоит признать, что сыктывкарский диджей стал городской легендой. Хочется обратить внимание, что до этого ЖЭК почистил стену дома от надписей и тэгов, создав место для творчества. Вместо того, чтобы отмывать стены, управляющие компании идут по легкому пути и тем самым больше портят внешний вид дома, - отметил урбанист.

Что думают местные жители?

Многие жители Орбиты как любят Меломана, так и испытывают неприязнь. К примеру, вот что можно заметить в комментариях сообщества «За комфортный Сыктывкар»:

- Почти все, кого я знаю тут в Орбите, его ненавидят, потому что хочется вечером отдохнуть, особенно летом, а приходится прятаться от его устаревшей музыки и сидеть с закрытыми окнами. Ему хоть бы хны. «Я - сирота и инвалид, мне можно слушать музыку на всю улицу», - вот его лозунги и так уже почти 30 лет. Были бы вы его соседкой и понимали бы сами всё это.

- С какого это перепугу десяток многоквартирных домов вокруг должны слушать громкую музыку, соответствуя вкусу человека? Нравится ему некий определенный набор композиций - пусть слушает сам, а я его вкусы не разделяю, но вынужден периодически этот сомнительный репертуар выслушивать.

Однако не стоит забывать, что под дискотеки Меломана под балконом выходило много людей. Да и по словам самого Александра Агеева, всем жителям его дома нравится его творчество.

Культ личности Меломана

Впрочем, это граффити - не первая история, если это можно так назвать, пиара Меломана. Сейчас снимается фильм сыктывкарского режиссера об его трагичной истории - в свое время Александр Агеев действительно столкнулся с серьезными трудностями. Этой истории сопереживают все жители города. Но много ли историй сыктывкарцев удостоились экранизации? Наверное, нет.

Большое интервью с Меломаном здесь.

Сейчас стало заметно, что Меломана как-то слишком много. Недавно общественники повесили у него на балконе кричащий баннер, сделали подсветку. Сам о себе мужчина пишет как об «известном диджее». Некоторые списывают это на «раздутое эго».

Судить о том, стоит ли посвящать так много мероприятий и внимания Александру Агееву, сложно. Надеемся, что местные жители не испытывают дискомфорт от его деятельности и действительно радуются, что у них в доме живет такой выдающийся сыктывкарец.