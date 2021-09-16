Выяснилось, будут ли устанавливать валидаторы в сыктывкарских «пазиках»

Недавно в сыктывкарских автобусах появились валидаторы - устройство, которое позволяет оплачивать проезд без кондуктора. Они вызвали неоднозначную реакцию у населения - кто-то доволен, а кто-то считает их крайне неудобными. Мы узнали, планируется ли устанавливать подобные аппараты в сыктывкарских "пазиках".

Глава товарищества частных перевозчиков Татьяна Королева заявила, что у них нет планов по установке валидаторов. Напомним, что почти все "пазики", которые ездят в городе, принадлежат именно этой организации.

Недавно мы выпускали подробный материал, в котором ответили на самые часто задаваемые вопросы о валидаторах. Подробнее здесь.