Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Выбору в Госдуму 2021: что это такое, зачем нужно и стоит ли сыктывкарцам вообще на них идти

Выбору в Госдуму 2021: что это такое, зачем нужно и стоит ли сыктывкарцам вообще на них идти

04 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Выбору в Госдуму 2021: что это такое, зачем нужно и стоит ли сыктывкарцам вообще на них идти РИА Новости / Владимир Федоренко
Многие не верят в их честность

С 17 по 19 сентября состоятся выборы в Государственную думу Российской Федерации. Портал PG11.ru подготовил для вас подробный материал о том, зачем они нужны и стоит ли вообще на них ходить. 

Государственная Дума - нижняя палата парламента России. Она контролирует деятельность правительства. Госдума состоит из 450 депутатов, которых избирают раз в пять лет.

Выборы в восьмой (или VIII) созыв Государственной думы состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.

По данным социологических опросов, пятипроцентный барьер преодолеют все партии, имеющие фракции в Государственной Думе VII созыва. Также, по мнению политологов и данным некоторых социологических опросов, шансы на проход в парламент имеют Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Яблоко» и «Новые люди»

На 18 июня 2021 года, в России зарегистрировано 34 политических партии, 32 из которых имеют право участвовать в выборах. При этом партии, получившие на предыдущих выборах места в Государственной Думе по партийному списку или набравшие более 3 % голосов или представленные хотя бы в одном из региональных парламентов, допускаются к участию в выборах в Государственную Думу без сбора подписей.

«Льготными» признаны партии: 

  • Гражданская платформа;
  • Единая Россия;
  • Зелёная альтернатива;
  • Зелёные;
  • Коммунистическая партия Российской Федерации;
  • Коммунисты России;
  • Либерально-демократическая партия России;
  • Новые люди;
  • Партия роста;
  • Родина;
  • Российская партия пенсионеров за социальную справедливость;
  • Российская партия свободы и справедливости;
  • Справедливая Россия — За правду;
  • Яблоко;

Остальные партии для участия в избирательной кампании должны будут собрать не менее 200 тысяч подписей в свою поддержку.

Пойдут ли сыктывкарцы на выборы?

В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у жителей столицы Коми о том, пойдут ли они на выборы или считают ли они это бесполезным занятием. 

 

67 опрошенных считают, что на выборы идти не нужно. Некоторые отмечают в комментариях, что из-за выборов правительство строит «демократическую ширму», а на самом деле уже все решено.

Будут ли выборы честными?

Мы спросили у общественников их мнение по поводу предстоящих выборов. 

Сергей Морохин, журналист

- В Древней Греции людей, равнодушных к политической жизни, называли идиотами. Это просто исторический факт, без всяких намеков. 

На мой взгляд, в выборах надо обязательно участвовать. При высокой явке просто меньше остается лазеек для разного рода манипуляций. Другое дело, что сейчас сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, если кто не желает по этой причине идти к избирательным участкам, надо к этому отнестись с пониманием. 

Будут ли на этот раз выборы честными? Поводов надеяться на это власть не дает, поскольку привыкла использовать на всю катушку административный ресурс: чиновничий аппарат на местах, зависимые от них бюджетники и официальные средства массовой информации. Другое дело, что за последнее десятилетие значительно возросло влияние интернета, поэтому промывать мозги становится все сложнее. Это пока самый жирный плюс в современной истории выборов.

Станислав Штралер, общественник

- Честными выборы можно считать только при явке голосующих минимум в 80%. Явка ниже не может быть засчитана как мнение всех жителей России. Но, в том, что избиратель не ходит на выборы, мотивируя тем, что за них все равно все будет решено, является ошибкой. Именно на этом и играют нынешние депутаты от ЕР, что за них ходит голосовать большинство голосующих, а за кандидатов других партий ходит меньшее количество, или голосуют за кандидатов, которые регистрируются для отвода голосов. 

Валерий Черницын, главный редактор «Красного знамени»

-На выборы идти стоит, а ещё желательнее - пойти на них также наблюдателем. Выборы - это один из немногих оставшихся в нашей стране инструментов худого ли бедного, но выявления общественного мнения максимально близко к реальности. Честность выборов зависит в том числе и от нас. Чем больше избирателей придёт голосовать, тем труднее будет провернуть фальсификации.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ.

- Выборы уже нечестные. Это видно по тому, что происходит с независимыми кандидатами, видеотрансляциями и прочим. Кажется, идти нет смысла. Именно такого ощущения и добиваются власти. Явка сушится, электорату навязывается идея, что изменить ничего нельзя. Именно поэтому видно, что люди, которые идут на выборы - реальная и опасная сила. Я бы призвал сходить на участки. Возможно, это вообще в последний раз на долгие годы.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

24 июля
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
23 июля
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
23 июля
Галлюциногенный овраг, озеро без дна и проекции инопланетян: что таят в себе загадочные места Коми Читать
Посмотреть все
сегодня Коми энергосбытовая компания напоминает УК и ТСЖ о необходимости качественной подготовки к ОЗП
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

24 июля
Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации
20 июля
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
19 июля
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru