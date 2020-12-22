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Меломан: большое интервью с самым гостеприимным диджеем Сыктывкара
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Меломан: большое интервью с самым гостеприимным диджеем Сыктывкара

22 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
На фото: Александр Агеев
Мужчине подарили полмиллиона рублей

Сыктывкар полон талантливых и искренних людей, которые несмотря на тяготы жизни, продолжают заниматься творчеством. Одна из таких известных личностей - Александр Меломан» Агеев. В интервью порталу PG11.ru он рассказал о своем творчестве, планах на будущее и о том, что мечты обязательно сбываются. 

Инвалид второй группы Александр Агеев в обычное время работает помощником по ремонтным работам, но в свободное время он - диджей. В последнее время Александр приобрел популярность благодаря своим «дискотекам под балконом».

- Я всю жизнь занимался музыкой, с самого детства и довольно успешно - меня знает вся республика, - заявил «Меломан».

У Александра не самая легкая судьба. Всю жизнь он рос сиротой, но несмотря на невзгоды продолжал заниматься любимым делом. Еще в детдоме он организовывал дискотеки сначала для детей, потом для преподавателей. Позже он стал довольно известен в городе. 

Трагедия меломана

В 2019 году Александра постигло несчатье. С 2013 года он работал дворником в одном из государственных учреждений. В 2016 году у него поменялся руководитель, и с этого времени, по словам Александра, и начались проблемы. Мужчина рассказал, что его заставляли делать лишнюю работу, которую ему не оплачивали, например, ремонтировать кабинеты и убираться в помещениях, хотя по договору сыктывкарцу нужно было прибирать только внешнюю территорию. 

- Я убирался во всей клинике: лестницы, коридоры, кабинеты. При этом в штате я до сих пор числился как дворник, а зарплата у меня только сократилась. Я подошел к руководителю и сказал, что не буду больше мыть всю клинику. Она мне ответила угрозой - если откажусь, сократит, - сообщал сыктывкарец. 

Александр рассказал, что подал на работодателя в суд, но 29 апреля 2019 года проиграл его. 30 апреля он, как обычно, утром пришел на работу. Мужчина обошел территорию учреждения и, по его словам, пнул забор из-за переживаний о суде. Чуть позже на работу приехала и его руководитель. По словам Александра, она тут же начала кричать на него и выводить из себя. Мужчина ушел к себе в подсобку и собирался выйти на больничный. В это время, как рассказал Александр, к зданию подъехали полицейские и врачи скорой, которые жестоко избили его и насильно увезли в «психушку»

Фильм по мотивам истории

Александр Агеев не оставляет попыток добиться справедливости и предать суду тех, кто его избил. Сейчас сыктывкарский режиссер Петр Музыка снимает фильм по мотивам истории. Как отмечает диджей, он может помочь создать нужную «шумиху».

- Я думаю, если фильм будет снят честно и так, как это произошло на самом деле, то кинолента поможет создать общественный резонанс и, может быть, поможет добиться справедливости, - сообщает Александр Агеев.

Дискотеки под балконом

Александр отмечает, что идея такого мероприятия не новая - он уже проводил подобные дискотеки в 2015 году. Однако из-за неполадок с оборудованием их пришлось прекратить. 

- Делал дискотеки на Новый год, праздники, на День Победы. Однако через некоторое время «усилитель» перестал мои колонки, и я его продал, - сообщил «Меломан».

Однако недавно диджей и его продюсер Алексей Колегов решили вернуть старую традицию и возобновили «дискотеки под балконом». По словам организаторов, мероприятия прошли крайне успешно - на одном из них присутствовало 150 человек. При этом мероприятия выполнены профессионально: аппаратура меломана стоит около 250 тысяч, есть светомузыка.

- Я такой человек - люблю гостей. Нравится, когда веселятся. Хочется, чтобы больше народу приходили на дискотеки, танцевали, отдыхали, а не сидели дома «на печи». Пусть расшевелятся, вспомнят время, когда все было веселее и добрее. А сейчас все сидят по норкам, «квартирничают». Если бы жилплощадь позволяла - пустил бы всех к себе. А так, делаем под балконом, - отметил Александр. 

Диджей рассказал, что его соседи не жалуются на громкую музыку, а наоборот - его поддерживают.

- Весь дом танцует! Соседи сами выходят на улицу с детьми и наслаждаются мероприятием. Все, кто не живет в этом доме, пишут - бедные соседи, как им тяжело приходится. А на самом деле все не так! Вообще ни один сосед жалобу не написал, - сообщил диджей.

Сыктывкарец отметил, что его поддерживает вся Орбита. По его словам, он несколько раз приглашал мэра Наталью Хозяинову посетить мероприятие. Но пока градоначальник не посетила его дискотеку.

Слева - Александр Агеев, справа - Алексей Колегов

- Меня возмущает само отношение власть имеющих к простым людям. Был бы любой город Европы, да даже любой город России, и в нем были такие мероприятия, то они бы точно выписали хотя бы благодарность! А тут полный «игнор», - сообщает продюсер проекта Алексей Колегов. 

Неожиданный сюрприз

Один из федеральных каналов узнал об Александре Агееве и в своем социальном проекте решил помочь ему осуществить мечты. На одну из его «дискотек под балконом» заявились журналисты и продюсер федерального телеканала и подарили диджею полмиллиона рублей и дорогое музыкальное оборудование. 

- Честное слово, я не ожидал, что мною заинтересуются федеральные телеканалы. Я бы с удовольствием участвовал и в других проектах, таких как «Привет, Андрей!». С удовольствием познакомился бы с Аллой Борисовной Пугачевой. Это моя мечта, и я чувствую, что она сбывается. Это очень хороший подарок к Новому году. Я чувствую себя счастливым, - сообщил «Меломан».

Александр отметил, что собирается потратить деньги на ремонт квартиры и покупку музыкального оборудования для проведения дискотек. По его словам, федеральные СМИ заявили, что помогут реализовать его мечты о встречах с известными музыкантами, звездами и участием в телепередачах. 

Что вы думаете об «Меломане» и его творчестве? Пишите в комментариях!

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