В Сыктывкаре наградили студентов, которые спасли тонущих мальчиков в Кировском парке

В следственном управлении Следственного комитета по Коми в торжественной обстановке трем студентам, проявившим мужество, смелость и решительность при спасении людей, вручены Почетные грамоты Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Жители республики Владислав и Мария Басовы (студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А.Бонч-Бруевича) и их друг Вадим Маслов (студент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина), рискуя собственной жизнью, уберегли от смерти двух малолетних мальчиков.

8 декабря 2020 года друзья гуляли по Кировскому парку и услышали детские крики. Увидев тонущих мальчиков 11 и 12 лет, ребята быстро оценили обстановку и с соблюдением правил спасения людей на воде вытащили детей из полыньи, после чего сообщили о произошедшем в соответствующие службы. Благодаря правильным действиям студентов мальчики остались живы и даже не нуждались в госпитализации.

Руководитель следственного управления Андрей Исаев поблагодарил студентов за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации, а их родителей – за хорошее воспитание детей: