В Сыктывкаре многострадальное общежитие на Октябрьском проспекте закроют баннером

Общежитие на Октябрьском проспекте, 69 стало известно благодаря своей трещине на всю стену. Жильцы отказались от ремонта и реконструкции здания. В итоге в 2020 году всех расселили.

14 мая на сайте Госзакупок опубликовали информацию об открытии аукциона на выполнение работ по установке защитной фасадной сетки на трех фасадах этого здания. Дом закроют полотном, на которое нанесут изображение фасада здания. Кроме того, окна первого этажа замуруют кирпичом, чтобы исключить свободный доступ в здание.

Аукцион на обустройство фасадов планируется завершить 24 мая. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 30 дней после заключения контракта.

На эти работы мэрия Сыктывкара готова потратить 400 000 рублей.