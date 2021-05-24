В Сыктывкаре демонтируют полюбившиеся горожанам фигуры в Кировском парке

В Сыктывкаре начали демонтаж фигур в Кировском парке, которые стояли там многие годы. Об этом порталу PG11.ru сообщили в администрации города.

К нам в редакцию поступило сообщение от подписчицы.

- В парке ломают скульптуры, которым лет 100 мне кажется. Эмоции противоречивые. А у вас? - поделилась очевидица.

Как сообщила пресс-служба администрации, эти фигуры признаны аварийными и представляют опасность. Ранее они были ограждены леерами, сейчас их демонтируют.

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