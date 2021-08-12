В Сети появилась масштабная видеоигра, основанная на коми мифах

Недавно пермские разработчики выпустили большую игру «Черная книга», которая основана на коми мифологии. Она уже доступна на всех площадках.

Описание гласит, что Black Book - это захватывающая история о молодой колдунье, посвятившей свою жизнь служению тёмным силам. Игрокам предстоит погрузиться в холодный, но манящий мир славянских народный сказок и раскрыть тайны, покрытые мраком.

- Мы выстроили внутриигровую мифологию основанную на известных сегодня языческих мифах коми-пермяков, коми-зырян, манси и саамов, попытались создать цельную космогоническую картину. И в титрах к игре даже указали краткий список литературы для тех, кто захочет изучить мифологическую основу игры, - рассказал один из разработчиков игры Владимир Белицкий в интервью «Канобу».

На Metacritic игра получила высокие оценки. Также, если открыть YouTube, то можно увидеть множество положительных обзоров творения пермских творцов.

Кстати, эти разработчики уже выпускали игру в 2017 году на основе коми-мифологии - «Человеколось» или Mooseman. Ее также высоко оценили игроки и критики.