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В России расширили список наиболее востребованных профессий

В России расширили список наиболее востребованных профессий

04 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В России расширили список наиболее востребованных профессий Фото из архива PG11.ru
В перечень добавилось 55 специальностей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пишет ТАСС

В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.

Как отмечает пресс-служба, в перечень были добавлены специальности "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". В числе профессий - "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ", "Лепщик-модельщик архитектурных деталей".

Студенты, получающие профессию и специальность из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства РФ. Данные стипендии каждый год назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Победители получают до 4 тыс. рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тыс. стипендий на каждый учебный год.

Ранее мы писали о том, что депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. По словам парламентария, это оптимальный размер, при котором не будет сбоев в экономике. 

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