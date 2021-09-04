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Депутат назвал оптимальный размер прожиточного минимума в России

Депутат назвал оптимальный размер прожиточного минимума в России

04 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Депутат назвал оптимальный размер прожиточного минимума в России Фото из архива PG11.ru
По мнению парламентария, сейчас этот показатель занижен

Оптимальный размер прожиточного минимума в России - 25 тысяч рублей. Такую цифру назвал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, передает URA.RU.

- Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей инфляцию не разгонят и не ускорят. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше, — сказал Николай Арефьев.

По словам парламентария, сейчас в России прожиточный минимум занижен. При этом повышать показатель нужно осторожно - если сделать его на уровне в 50 или 100 тысяч рублей, это повлияет на товарную массу. Если же прожиточный минимум будет 25 тысяч рублей, на рост цен это не повлияет. 

Напомним, ранее Арефьев заявлял, что россиянам нужно работать по семь дней в неделю, чтобы спасти экономику страны. «Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — сказал депутат. 

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