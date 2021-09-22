В Коми поднимут зарплату водителям автобусов

В Коми планируют повысить зарплату водителей автобус. Такое предложение внес глава Коми Владимир Уйба во время заседания республиканской комиссии по безопасности дорожного движения, пишет «Комиинформ».

Губернатор предложил вернуть классность для водителей пассажирских перевозок и вернуть оплату за нее. Это должно повысить престиж профессии и привлечь лучшие кадры.

- Мы должны поднимать престиж профессии, чтобы был конкурс, достойная оплата труда, чтобы мы могли выбирать лучших из лучших, а не брать кого ни попадя, - отметил Владимир Уйба.

Глава дополнил, что готов предусмотреть деньги на повышение зарплат водителей в бюджете, чтобы ввести доплату, будь то 30 или 50 млн рублей. По его мнению, даже такие большие суммы не сравнятся с тем, что по вине непрофессиональных водителей на дорогах страдают люди.

Глава поручил Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми разработать механизм отбора водителей пассажирских перевозок.

Кстати, один из сыктывкарских водителей может поднять зарплату себе на целый миллион рублей. Именно за такой приз он прямо сейчас борется на конкурсе в Санкт-Петербурге.