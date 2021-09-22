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Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса»

Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса»

22 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса» Фото Минтранса России
Ему предстоит победить 79 других участников

21 сентября в Санкт-Петербурге стартовал конкурс «Лучший водитель автобуса». Участники борются за призовой фонд в миллион рублей, и один из конкурсантов - сыктывкарец Евгений Богданов, передает «Комиавтотранс».

Как отмечает компания, Евгений Богданов - неоднократный победитель и призер внутреннего состязания профмастерства. 

Евгений Богданов

Всего в конкурсе принимают участие более 80 водителей из разных регионов России, при этом впервые за звание лучшего специалиста в своей сфере будут бороться 3 женщины-шофера. Конкурсантам предстоит продемонстрировать знания ПДД и навыки управления автобусом на спецтрассе, условия которой схожи с ситуациями из повседневной работы. Оценивать соревнования будет компетентное независимое жюри по международным стандартам WorldSkills.

- Самый ожидаемый и непредсказуемый соревновательный этап – модуль «комфортное вождение». Для его проведения в салон автобуса ставится стакан с водой, а лидер пройденного этапа определяется количеством оставшейся жидкости в ёмкости, – отметил заместитель председателя оргкомитета конкурса, генеральный директор НИИАТ Алексей Васильков.

Мы желаем Евгению удачи и уверены, что он достойно представит Коми на этом конкурсе! 

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